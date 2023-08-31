Московский зоопарк сократит часы работы с 1 сентября

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Московский зоопарк предупредил, что с 1 сентября столичный зоопарк изменит режим работы и будет открываться в 9:00 и закрываться в 20:00.

Вход на территорию будет открыт до 19:00, терминалы и дежурные кассы будут работать с 9:00 до 19:00.

31 августа - последний день, когда зоопарк открыт с 07:30 до 21:00, кассы работают до 20:00.

С сентября посетители до 19:00 смогут зайти на территорию зоопарка через Главный вход, вход у Детского зоопарка (Большая Грузинская, д.8, стр.43) и у метро "Баррикадная" (Большая Грузинская, д.8, стр.3).

По выходным и праздничным дням с 10:00 до 18:00 будут работать дополнительные входы: Неподалеку от серых волков (Большая Грузинская, д.1, стр.103), около пешеходного перехода рядом с мостом со Старой на Новую территорию (Большая Грузинская) и рядом с пандами (Красная Пресня, д.4).