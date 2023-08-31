Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Московский зоопарк сократит часы работы с 1 сентября

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Московский зоопарк предупредил, что с 1 сентября столичный зоопарк изменит режим работы и будет открываться в 9:00 и закрываться в 20:00.

Вход на территорию будет открыт до 19:00, терминалы и дежурные кассы будут работать с 9:00 до 19:00.

31 августа - последний день, когда зоопарк открыт с 07:30 до 21:00, кассы работают до 20:00.

С сентября посетители до 19:00 смогут зайти на территорию зоопарка через Главный вход, вход у Детского зоопарка (Большая Грузинская, д.8, стр.43) и у метро "Баррикадная" (Большая Грузинская, д.8, стр.3).

По выходным и праздничным дням с 10:00 до 18:00 будут работать дополнительные входы: Неподалеку от серых волков (Большая Грузинская, д.1, стр.103), около пешеходного перехода рядом с мостом со Старой на Новую территорию (Большая Грузинская) и рядом с пандами (Красная Пресня, д.4).

Московский зоопарк Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорты Москвы возобновили работу после утренних ограничений

Атаки беспилотников на Москву

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Воскресенском районе Подмосковья

В Московском зоопарке родился детеныш панды

Юная фигуристка Алина Горбачева нашлась целой и невредимой

Число отравившихся шаурмой в столичном кафе увеличилось до 53 человек

Число отравившихся шаурмой в столичном кафе увеличилось до 53 человек

Пожар возник в Москве на площади трех вокзалов

Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду первого сентября

Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду первого сентября

Росавиация сообщила о 10 рейсах, уходивших на запасные аэродромы в Москве

Силы ПВО в районе Люберец сбили БПЛА, летевший по направлению к Москве

Обломки сбитого ночью в Подмосковье беспилотника найдены в Истре

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });