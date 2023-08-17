В Подмосковье краткосрочная аренда загородного жилья подешевела на 10% за год

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Подмосковье краткосрочная аренда загородного жильяза год подешевела в среднем на 10%, сообщает пресс-служба "Авито Недвижимости".

"Цены на аренду домов, коттеджей, дач и таунхаусов за год стали ниже в 12 из 17 населенных пунктов Московской области, участвовавших в исследовании платформы. (...) Средняя стоимость аренды по области за год снизилась на 10% до 9 тысяч рублей в сутки. В то же время в среднем по стране цены выросли на 11%, до 5 тысяч рублей за ночь", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, в июле 2023 года дороже всего в Подмосковье было снять коттедж (18 тысяч рублей в сутки, цена за год не изменилась). Дешевле обходились таунхаусы (7,5 тысячи рублей, снижение цены на 6% за год), дома (7 тысяч рублей, цена за год не изменилась) и дачи (5 тысяч рублей, рост на 25% за год).

Самая дорогая краткосрочная аренда загородного жилья в июле зафиксирована в Красногорске - в среднем 25 тысяч рублей в сутки. В Балашихе и Химках жилье стоило 17 тысяч рублей. Наиболее бюджетными локациями для посуточной аренды загородных объектов стали Волоколамск (5,9 тысячи рублей в сутки), Коломна, Руза и Чехов (по 6 тысяч рублей).

По сравнению с июлем 2022 года количество доступных на платформе объектов в Подмосковье выросло на 40%, в целом по России - на 25%. Спрос увеличился на 52 и 50% соответственно.