В России на рынок загородного жилья вернулся активный спрос

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Спрос на загородные дома в России в 2023 году оказался выше, чем в конце 2022 года, заявила на круглом столе о развитии ИЖС руководитель направления "Загородная недвижимость" Циан Анна Березина.

"Это у нас статистика по всей России. (...) 2023 год лучше, чем конец 2022 года. Мы действительно видим возврат активного спроса", - сказала она.

По ее прогнозу, в 2024 году спрос на загородную недвижимость сохранится, однако рекордов ждать не стоит. Рост ключевой ставки кардинально рынок не изменит, потому что будут продолжены льготные программы.

По словам Березиной, в 2023 году продолжает расти срок экспозиции объектов. В среднем "загородка" экспонируется почти год - 344 дня.

Березина также рассказала о структуре спроса и покупателях объектов. По ее словам, около 50% покупателей загородной недвижимости хотели быть жить в доме постоянно. В прошлом году постоянно жить в "загородке" хотели 30%. Эксперт связывает рост показателя с возможным изменением инфраструктуры.

Аналитики также отмечают, что растет доля спроса на участки.

"Сегодня выгоднее строить, чем покупать", - считает Березина.

В разрезе площади покупатели чаще всего интересуются домами в 100-200 кв.м.

Что касается цен, то средняя стоимость сотки в Московской и Ленинградской областях выросла на 16% и 13% соответственно. Дом с участком в Подмосковье стоит в среднем 1 млн рублей, добавила эксперт.