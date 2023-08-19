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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:29

Движение на ряде улиц Москвы ограничат в выходные из-за спортивных мероприятий

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Движение для транспорта в субботу и в воскресенье будет временно ограничено на ряде улиц в Москве в связи с проведением спортивных мероприятий, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"19 и 20 августа в связи с проведением триатлона будет временно закрыто движение для транспорта", - говорится в телеграм-канале департамента.

В субботу, 19 августа, с 06:00 до 11:30 будет закрыто движение на участке Северо-Западной хорды (СЗХ) и улицы Нижние Мневники от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы, а также на съезде на СЗХ (в сторону Рублевского шоссе) с Островной улицы. Также в этот день с 06:00 до 20:00 и в воскресенье, 20 августа, с 08:00 до 13:00 будет недоступно движение на улице Крылатская и в местном проезде от дома 2А по Крылатской улице до въезда на территорию Гребного канала.

Кроме того, 19 августа с 6:00 до окончания мероприятия будет организовано двустороннее движение на съезде с улицы Нижние Мневники (в сторону улицы Народного Ополчения) на Островную улицу.

В департаменте отметили, что в выходные дни с 00:01 до окончания мероприятия будет временно недоступна парковка на улице Крылатская от дома 14 до улицы Нижние Мневники.

Также в субботу движение будет временно закрыто на ряде улиц в новой Москве в связи с проведением велогонки "Cyclingrace: Кленово". Движение будет закрыто с 9:00 до 14:00 в деревнях Жохово, Починки, Мешково, Маврино и Чернецкое.

В дептрансе попросили строить маршруты заранее.

Москва Департамент транспорта Москвы
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