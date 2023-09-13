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В Москве 17 и 23 сентября ограничат движение ради марафона и мотофестиваля

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Центральном округе Москвы 17 и 23 сентября будут ограничивать движение по нескольким улицам в связи с проведением "Московского марафона" и "Московского мотофестиваля", сообщил сайт мэрии.

17 сентября с 07:00 до 17:00 периодически в центре города будут закрывать: Лужнецкую, Новодевичью, Саввинскую, Ростовскую, Смоленскую, Раушскую, Берниковскую, Николоямскую, Костомаровскую, Полуярославскую, Серебряническую, Москворецкую, Котельническую, Гончарную, Краснохолмскую, Кремлевскую, Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные.

Кроме того, в этот день с 07:00 до 17:00 будут закрывать участки улиц Лужники, Охотный Ряд, Крымский Вал, Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Смоленской, Яузской, Тверской, Моховой; Смоленский, Новинский, Зубовский, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Петровский, Страстной и Тверской бульвары; Октябрьский тоннель; Крымский, Малый Москворецкий, Большой Устьинский, Астаховский и Костомаровский мосты; Лубочный, Костомаровский и Большой Путинковский переулки; Садовнический, Устьинский, Театральный и Китайгородской проезды; Лубянскую, а также Новую и Старую площади.

Также 17 сентября с 00:01 до окончания марафона на этих участках будет недоступна парковка.

23 сентября в 13:50 закроют движение по внешней стороне Садового кольца. Оно возобновится сразу после проезда колонны участников "Московского мотофестиваля". Кроме того, с 00:01 до 16:00 будут закрыты улица Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой.

Парковка на этих участках будет недоступна с 00:01 22 сентября до 23:59 23 сентября.

Садовое кольцо Москва
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