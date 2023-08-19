В Москве открылась выставка "Станция Манеж"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В субботу открылась для посетителей выставка "Станция Манеж" в рамках Московского урбанистического форума, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как он написал в своем телеграм-канале, выставка посвящена настоящему и будущему московской транспортной системы.

Собянин уточнил, что экспозиция расположена на двух этажах. Первый посвящен рельсовому транспорту и автомобильным проектам. На цокольном этаже - новинки и раритетные экземпляры. Так, на "Аллее славы Москвича" выставлены экспериментальные машины, а на стенде автозавода "Москвич" можно посмотреть новые модели и Москвич 6.

Перед входом стоят настоящие вагоны поездов "Москва-2020" и "Иволга 3.0". А внутри прямо по рельсам ездят макеты этих вагонов в реальную величину. На них можно перемещаться между всеми локациями выставки, отметил мэр.

Собянин также напомнил, что каждая зона - мультимедийная и интерактивная, можно взаимодействовать с экспонатами, попробовать себя в роли машиниста поезда в симуляторах или отправиться в виртуальную экскурсию по речному маршруту на новейшем электросудне.

Кроме того, на выставке работает Лекторий. В нем проходят разные мероприятия: лекции и стендапы от урбанистов, актеров, телеведущих и других известных экспертов.

Также для детей открыт семейный досуговый центр с мастер-классами и викторинами, за участие в которых можно выиграть подарки и сувениры.

Выставка будет работать до 10 сентября.