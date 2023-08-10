Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Власти Москвы изучат вопрос строительства деревянных многоэтажек

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Власти столицы изучат возможность распространения технологий деревянного домостроения после утверждения соответствующих нормативов, заявил в четверг журналистам глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Сейчас идут испытания технологий многоэтажного деревянного домостроения. Как только будут утверждены нормативы, мы изучим возможность распространения этих технологий в городе", - сказал Загрутдинов в рамках Московского урбанистического форума.

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин сообщал о том, что деревянные девятиэтажные жилые дома в России начнут строить после завершения испытаний пожарной службы.

"Сейчас у нас девятиэтажный жилой дом находится в экспертизе. Мы с пожарной службой должны завершить испытания девятиэтажных деревянных домов и получить право на то, чтобы такие дома тоже строить", - отмечал Файзуллин.

Президент РФ Владимир Путин пообещал на встрече с главой МЧС России Александром Куренковым обсудить возможность ускорения разработки нормативной базы, связанной со строительством высотных деревянных домов.

Ирек Файзуллин Рафик Загрутдинов Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

По делу о взрыве в Сергиевом Посаде задержан техдиректор фирмы "Пиро-Росс"

По делу о взрыве в Сергиевом Посаде задержан техдиректор фирмы "Пиро-Росс"
Атаки беспилотников на Москву

Собянин сообщил о двух сбитых силами ПВО ударных БПЛА, летевших в сторону Москвы

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 35 человек

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 35 человек
Атаки беспилотников на Москву

Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО на подлете к Москве двух беспилотников

Москвичей предупредили о ливнях с грозами утром в среду

Тридцатиградусная жара закончится в Москве во вторник

Тридцатиградусная жара закончится в Москве во вторник

Самый жаркий день лета зафиксирован в Москве

Самый жаркий день лета зафиксирован в Москве
Атаки беспилотников на Москву

Минобороны сообщило о попытке Украины атаковать беспилотником объекты в Подмосковье

Атаки беспилотников на Москву

Собянин заявил об уничтожении летевшего в сторону Москвы беспилотника

Жара до плюс 32 градусов прогнозируется в Москве в субботу

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });