Власти Москвы изучат вопрос строительства деревянных многоэтажек

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Власти столицы изучат возможность распространения технологий деревянного домостроения после утверждения соответствующих нормативов, заявил в четверг журналистам глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Сейчас идут испытания технологий многоэтажного деревянного домостроения. Как только будут утверждены нормативы, мы изучим возможность распространения этих технологий в городе", - сказал Загрутдинов в рамках Московского урбанистического форума.

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин сообщал о том, что деревянные девятиэтажные жилые дома в России начнут строить после завершения испытаний пожарной службы.

"Сейчас у нас девятиэтажный жилой дом находится в экспертизе. Мы с пожарной службой должны завершить испытания девятиэтажных деревянных домов и получить право на то, чтобы такие дома тоже строить", - отмечал Файзуллин.

Президент РФ Владимир Путин пообещал на встрече с главой МЧС России Александром Куренковым обсудить возможность ускорения разработки нормативной базы, связанной со строительством высотных деревянных домов.