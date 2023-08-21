Движение поездов на участке МЦК от "Крымской" до "Хорошево" закроют 26 августа

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке Московского центрального кольца (МЦК) от станции "Крымская" до станции "Хорошево" будет закрыто 26 августа в связи со строительством пешеходного тоннеля на станции "Тестовская", сообщили в понедельник в столичном департаменте транспорта.

"С 3:00 26 августа до 3:00 27 августа станции "Шелепиха", "Деловой Центр", "Кутузовская", "Лужники" и "Площадь Гагарина" будут закрыты. В это время коллеги из РЖД будут строить пешеходный тоннель на "Тестовской", где уже в сентябре пройдет D4 (четвертая линия Московских центральных диаметров - ИФ). Утром 27 августа движение на МЦК вернется в норму", - говорится в телеграм-канале департамента.

Движения на закрытом участке не будет в обе стороны: по часовой стрелке поезда будут следовать только до станции "Крымская", против часовой - до станции "Хорошево". Интервалы движения поездов на остальном участке составят 8 минут в течение всего дня.

В дептрансе рекомендовали для поездок пользоваться Большой кольцевой линией и другими линиями метрополитена.