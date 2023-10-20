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Произошел сбой на МЦК между "Лужниками" и "Деловым центром"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Движение поездов Московского центрального кольца (МЦК) по часовой стрелке остановлено между станциями "Лужники" и "Деловой центр" по техническим причинам, сообщил телеграм-канал Московской железной дороги (МЖД) в 12:14 по Москве.

МЖД принимает меры для возобновления движения.

20 минут спустя в МЖД сообщили, что поезда от "Делового центра" до "Лужников" следуют со снижением скорости. В результате в пути задерживаются поезда, следующие против часовой стрелки.

МЖД МЦК Лужники
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