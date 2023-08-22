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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Власти Москвы намерены проводить ежегодно капремонт сотни школ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы планирует каждый год проводить капремонт примерно ста зданий действующих школ, а всего программа капитального ремонта должна охватить почти тысячу школьных зданий, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

По ее словам, инфраструктура школ обновляется для реализации прорывных образовательных проектов.

Заммэра отметила, что в столице уже создана уникальная система выявления талантов школьников, а в ближайшее время будет сделан акцент на сопровождении детей, которым нужна дополнительная поддержка в обучении. Это уже опробовали в прошедшем учебном году в рамках нового московского формата подготовки к ЕГЭ, эксперимент показал высокие результаты.

"Практически по всем предметам количество ребят, которые не смогли справиться с экзаменом, уменьшилось в два раза. Нам стоит и дальше двигаться в этом направлении", - сказала Ракова.

Анастасия Ракова Москва
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