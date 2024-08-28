Отставания со строительством и капремонтом школ отмечены в 15 регионах России

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Все общеобразовательные учреждения в России готовы к началу учебного года, однако в 15 регионах есть несоблюдение сроков строительства школ и проведения работ по капитальному ремонту, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с регионами о готовности школ к учебному году, которое проходит в штабе "Единой России".

Среди регионов, "которым нужно еще подтянуться с точки зрения строительства школ и капитальных ремонтов", он назвал Дагестан, Якутию, Тыву, Хакасию, Кабардино-Балкарскую республику, Забайкальский и Краснодарский края, Амурскую, Архангельскую, Иркутскую, Курганскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Псковскую и Ярославскую области.

Всего к началу учебного года, как уточнил Кравцов, будет введено в эксплуатацию 1300 школ.