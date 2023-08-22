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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Рабочего и колхозницу вернули на павильон "Центросоюз" ВДНХ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Отреставрированные скульптуры рабочего и колхозницы вернули на фасад павильона №61 "Центросоюз" на территории ВДНХ, сообщили в пресс-службе выставки.

"Состоялось возвращение скульптур на фасад павильона №61 "Центросоюз". Скульптуры девушки-колхозницы с пушистым снопом и молодого механизатора с разводным ключом (скульптуры рабочего и колхозницы) установили после реставрации", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что павильон №61 в северо-восточной части ВДНХ был построен в 1954 году. Он является объектом культурного наследия федерального значения. В самом павильоне продолжаются реставрационные работы.

На 2023 год на территории ВДНХ запланирована реставрация и строительство 15 объектов. В 2022 году на территории выставки было отреставрировано и завершено строительство восьми объектов в рамках программы возрождения ВДНХ. Это, в частности, павильон №1 "Центральный", павильон №51 "Мясная промышленность", павильон №59 "Зерно", павильон №66 "Советская культура", павильон №6 "Химия", строятся павильон №19 "Атом", парк "Орион" и "Лента Мебиуса".

Программа возрождения ВДНХ началась с 2014 года, ее основная задача - сохранение культурного наследия страны и развитие ВДНХ, а концепция заключается в возвращении облика 1954 года сохранившимся историческим павильонам. С 2014 года отреставрировано 26 объектов культурного наследия из 49.

ВДНХ Москва
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