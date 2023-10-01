Легендарный ресторан "Золотой колос" отреставрируют на ВДНХ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - На ВДНХ началась реставрация здания, в котором в советское время располагался знаменитый ресторан "Золотой колос", сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Начали реставрацию легендарного ресторана "Золотой колос" на ВДНХ. (...) В 1990-м его закрыли на ремонт, который так и не начался. Нынешняя реставрация - первая с момента постройки", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам мэра, специалисты уже реставрируют фасады и воссоздают элементы декора, следующим этапом станут работы в интерьерах.

Он добавил, что реставрация здания - это часть программы возрождения Главной выставки страны, которая началась в 2014 году.

Как отмечается на сайте мэра и правительства Москвы, основная задача программы - сохранение культурного наследия и развитие ВДНХ. Концепция проекта заключается в возвращении сохранившимся историческим павильонам, садово-парковым объектам и малым архитектурным формам выставки первоначального облика 1954 года.

Трeхэтажное здание ресторана на берегу 3-го Каменского пруда построили в 1954 году. Павильон сочетал элементы довоенной архитектуры и сталинского ампира: фасад с арочными окнами, портик с фронтоном и полукруглой аркой, колоннада парадного входа. С террас открывался вид на пруд и одноимeнный фонтан. В советское время ресторан был одним из самых престижных в городе наряду с "Прагой" и "Москвой".