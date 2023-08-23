Спрос на путешествия в Москву этим летом превзошел ожидания туроператоров

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Туроператоры, принимающие туристов в Москве, довольны летним сезоном, поскольку интерес к путешествиям в столицу вырос, также по сравнению с прошлым годом выросла доля школьных групповых туров и поездок людей старше 55 лет, сообщает Российский союз туриндустрии.

Как отмечает член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор компании "Тари-тур" Марина Левченко, в этом году заметен рост количества сборных туров в Москву. Это группы с фиксированными датами заездов и сформированными экскурсионными программами, к которым туроператоры присоединяют туристов из любых регионов.

"Это стало для нас открытием еще в прошлом году, а в этом видим, что тренд продолжается. Из многих регионов приезжают для участия в сборных турах. Кстати, сроки поездок тоже увеличились: раньше брали 2-3 дня, теперь чаще бронируют на 3-5 дней. Расширился и ассортимент таких программ. Едут и родители с детьми, развлечения в Москве найдутся для всех", - рассказала она.

По ее словам, росту турпотока способствуют субсидии для туроператоров, выделяемые в рамках программы поддержки путешествий туристов 55+. Компенсация составляет от тысячи рублей на человека за туры в Москву продолжительностью от двух ночей с 1 июня по 13 ноября. Условие получения субсидии – размещение туристов в отеле категории не ниже 3*.

В компании "Виадук-тур" отметили рост количества школьных групп, причем этим летом они приезжали до середины июля.

"Из-за этого сезон школьного туризма значительно удлинился, обычно мы принимали школьников только в учебное время. За счет таких групп общий прирост объема продаж по лету составил 10%. До конца августа хорошо набираются и сборные туры", - пояснила генеральный директор туроператора Лариса Федорова.

Она добавила, что в этом году активнее пошли запросы на посещение группами старшеклассников центров современного искусства.

"Раньше больше просили классику, но, хотя интерес к ней сохраняется, спрос сдвигается в сторону современного искусства", - говорит Федорова.

По ее словам, взрослые туристы в программах со свободными днями практически всегда запрашивают экскурсию в библиотеку им. Ленина.

Как считает генеральный директор компании "4 сезона путешествий" Алла Векшина, продажи экскурсионных туров в столицу выросли на 30%. В основном, рост произошел за счет семей, состоящих из бабушек с внуками.

"В целом летний сезон оказался удачным, загрузка высокая. Хотя август менее активный, чем год назад. Видимо, люди обеспокоены общей обстановкой, да и некоторые популярные объекты показа периодически закрывают на какое-то время", - уточнила эксперт.

В 2022 году Москва приняла почти 18 млн туристов, это на миллион больше, чем годом ранее.