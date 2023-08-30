Размещение в гостиницах в России этим летом в среднем подорожало на 11%

При этом средняя стоимость номера в санатории составила 11 тыс. рублей в сутки

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Стоимость размещения в гостиницах России этим летом выросла в среднем на 10,7%, дороже всего отдых обходился на Алтае, дешевле всего - в Калмыкии, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Что касается цен, то могу сказать, что общий рост по стране составил 10,7%. Средняя цена ночи в этом летнем сезоне составила 7,7 тыс. рублей. Самая высокая средняя стоимость размещения - на Алтае, в Ленинградской области, Краснодарском крае, Крыму, Московской области, Карелии, Тверской области, Северной Осетии, Ставропольском крае, Калининградской области", - сказал он на пресс-конференции в среду.

По его словам, минимальная средняя стоимость размещения зафиксирована в Калмыкии (2,9 тыс. рублей), Курской области, Еврейском автономном округе, Забайкальском крае, Республике Марий-Эл, Орловской, Брянской, Томской, Вологодской и Оренбургской областях.

Как отметил Уманский, наибольший рост стоимости показали санатории - плюс 15,9% по сравнению с летом 2022 года.

"У нас в стране очень высокий спрос на санаторно-курортный отдых, это тенденция последних лет. К большому сожалению, новых санаториев не появляется, хороших объектов мало. И повышенный спрос, вызванный пандемией и ограничениями последних лет, отражается на стоимости. Средняя стоимость номера в санатории составила 11 тыс. рублей в сутки", - пояснил он.

Эксперт сообщил, что средняя стоимость размещения в отелях 5* выросла на 5%, до 17,17 тыс. рублей за ночь, в отелях 3-4* - на 9,9%, до 7,8 тыс. рублей, в отелях уровня 1-2* - на 7%, до 5,1 тыс. рублей.

Уманский добавил, что помимо повышения средней стоимости размещения в гостиницах России этим летом были зафиксированы и рекорды. Так, номер для одного человека на четыре ночи в гостинице Санкт-Петербурга во время Петербургского международного экономического форума обошелся в 741 тыс. рублей, а стоимость двухнедельного отдыха в Крыму для компании из шестерых человек составила 4,9 млн рублей.