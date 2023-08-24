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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Мосгосстройнадзор решил увеличить число камер наблюдения на стройках

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Москве ради безопасности строительства установят больше камер для видеонаблюдения в режиме реального времени, заявил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Дальнейшее развитие цифровизации в обеспечении безопасности строительства мы видим во внедрении механизмов дистанционного мониторинга с применением камер видеонаблюдения в режиме реального времени", - сказал он.

По его словам, это поможет более точно отслеживать изменения в статусе строящегося объекта, а также ускорит отработку информации, содержащейся в обращениях граждан.

"При этом, не стоит забывать, что не все можно перевести в электронный вид, например, инструментальный контроль, выездные проверки на объекте строительства - конечно же останутся", - подчеркнул Войстратенко.

Мосгосстройнадзор Игорь Войстратенко Москва
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