В Москве к апрелю надзорными камерами оборудуют 1100 стройплощадок

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Москве надзорными камерами оборудованы 600 стройплощадок, остальные 1100 оборудуют техникой ко второму кварталу 2025 года, заявил журналистам председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

"Из 1700 московских строек на сегодня 600 площадок оснащены камерами с доступом в интернет и подключением к городской информационной системой "Единый центр хранения и обработки данных". По остальным стройкам у нас составлена "дорожная карта". Подключение камер к системе на них должно быть завершено ко второму кварталу 2025 года", - сказал он.

По его словам, установка камер позволяет сделать стройку более безопасной, как для самих строителей, так и для города.

"Кроме камер на строительных площадках устанавливаются датчики шума, качества воздуха и геодезических параметров, которые позволяют круглосуточно в автоматическом режиме мониторить ситуацию, предупреждать воздействие негативных факторов на городскую среду и в режиме реального времени и реагировать на проблемы до появления жалоб", - подчеркнул Слободчиков.

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