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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Более 30 человек отравились едой из точки быстрого питания в Москве

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления посетителей точки быстрого питания на севере Москвы, сообщила представитель столичного управления СК РФ Юлия Иванова.

"По данным следствия, в период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека. Установлено, что данные лица употребили в пищу продукцию одной из точек быстрого питания, расположенной на севере Москвы", - сказала Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"В настоящие время в стационаре находится 28 человек, где им отказывается медицинская помощь", - отметила представитель СКР.

По ее словам, следователями совместно с сотрудниками Роспотребнадзора изучается служебная документация данного заведения, назначаются необходимые экспертизы.

Юлия Иванова СКР Москва
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