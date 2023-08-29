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Число отравившихся шаурмой в столичном кафе увеличилось до 53 человек

Число отравившихся шаурмой в столичном кафе увеличилось до 53 человек
Архивное фото
Фото: Александра Левчук/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Кишечная инфекция выявлена у 53 человек после покупки шаурмы и кур гриль в кафе в Москве, 42 человека госпитализированы, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"В настоящее время среди посетителей кафе, употреблявших шаурму и куры гриль, зарегистрировано 53 случая, в том числе двое детей 9 и 13 лет. В инфекционные стационары госпитализировано 42 человека, из них 10 человек выписаны на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

25 августа сообщалось, что кишечная инфекция была выявлена у 35 человек после покупки шаурмы и кур гриль в кафе, 28 человек госпитализировали.

В связи с грубыми нарушениями санитарных требований кафе "Бистро-24" опечатано. Кроме того, снято с реализации и забраковано более 180 кг обезличенной пищевой продукции и продовольственного сырья. Два человека отстранены от работы.

В ходе расследования установлен один из поставщиков мяса кур. По итогам расследования в отношении него снято с реализации и забраковано 598 кг мяса кур, на которые отсутствовала сопроводительная документация. На хранении находилась продукция с маркировкой производителя в Белгородской области.

Также, согласно информации управления Роспотребнадзора по Белгородской области, одним из получателей куриной продукции в Москве является ООО "Паркет". Реализация продукции, хранившейся на складе, общим весом более 41 т приостановлена специалистами территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в Южном административном округе до получения результатов лабораторных исследований отобранных образцов. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Ранее представитель столичного управления СК РФ Юлия Иванова сообщила, что следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления посетителей точки быстрого питания на севере Москвы.

Роспотребнадзор Москва
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