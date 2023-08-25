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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Более 60% москвичей покупают квартиры в Новой Москве

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Более 60% жителей столицы покупают квартиры в Новой Москве, заявил на Московском урбанистическом форуме руководитель Департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

"Сегодня новая Москва вызывает особый интерес у жителей старой Москвы. В частности, в 2014 году 18% москвичей покупали квартиры в новой Москве, сегодня - 63%", - сказал он.

По его словам, спрос продолжает увеличиваться, 72% приобретающих жилье - это семьи с детьми.

Ранее Жидкин говорил, что в 2023 году на территории Новой Москвы планируется построить и ввести в эксплуатацию не менее 2,5 млн кв.м недвижимости, в том числе порядка 1,8 млн кв.м жилья.

Владимир Жидкин Москва Новая Москва
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