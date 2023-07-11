Предложение аренды недорогих квартир в Москве сократилось почти на треть за год

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Экспозиция дешевых лотов на московском рынке аренды жилья сократилась почти на треть за год, подсчитали в "Инком-Недвижимость".

"Предложение найма в Москве с начала года сократилось на 20%, по отношению к июню-июлю прошлого года - на 31%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Москве на самые экономичные квартиры стоимостью не выше 25 тыс. руб. в месяц приходится 2,3% в экспозиции (против 4,3% в начале года).

Объекты с арендными ставками от 26 тыс. руб. до 45 тыс. руб. занимают 42,4% (в январе 37,4%); жилплощадь стоимостью 46-65 тыс. руб. - 28% (против 28,7% в январе); квартиры по цене от 66 тыс. руб. в месяц и выше - 27,3% (в начале года 29,6%).

По данным аналитиков, особенность нынешнего года в том, что интерес нанимателей в массовом сегменте сосредоточен исключительно на самых дешевых предложениях. Они активно вымывались с рынка всю весну, и сейчас уже очевиден дефицит: спрос на такие лоты в два раза превышает их количество.

"Квартиры комфорт-класса, напротив, сейчас очень мало интересуют клиентов массового сегмента - предложение в три раза выше спроса. Поэтому арендаторы рассчитывают на дисконт, причем существенный - от 10% и выше. Далеко не все собственники сдаваемых квартир готовы так сильно снижать стоимость - в среднем скидки сохраняются на уровне 5-10%, и предоставляют их 2/3 наймодателей", - рассказала заместитель директора управления аренды квартир "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова.

Отмечается, что число комнат в предложении увеличилось на 80% с начала года. Доля комнат в экспозиции выросла почти вдвое: в январе они занимали 5,3%, сейчас 10,5%. При этом всплеска спроса на такие лоты не наблюдается, и они накапливаются в экспозиции.

"Рост предложения комнат также связан с тем, что в сложной экономической ситуации стало больше людей, готовых для пополнения бюджета поселить жильцов в квартире, где проживают сами. Если еще в начале года в числе наймодателей комнат таких было около 30%, то сейчас 50%. Это специфический формат предложения на арендном рынке: с одной стороны, тут можно найти самые дешевые варианты, с другой, собственники особенно придирчиво выбирают квартирантов, с которыми им придется соседствовать", - отметила Полякова.