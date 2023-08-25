Собянин сообщил о новом рождении конноспортивного комплекса "Битца"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Конноспортивный комплекс (КСК) "Битца" в Северном Чертанове заработал после масштабного обновления, в открытии спортивного объекта принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, комплекс переживает новое рождение.

"Битцевский спортивный олимпийский комплекс, наверное, знают все конники нашей страны, вышло большое количество чемпионов России и мира. К сожалению, наступило время, когда этот комплекс, по сути дела, стал аварийным, мало приспособленным для спорта и отдыха. Поэтому приняли решение о кардинальной реконструкции всего этого огромного пространства", - напомнил мэр

"Сегодня "Битца" переживает новое рождение, здесь созданы новые спортивные сооружения, новые здания, бережно отреставрированы и отремонтированы исторические здания. Так что Москва, москвичи и спортсмены получили первоклассное спортивное благоустроенное пространство рядом с Битцевским лесом, который в прошлом году был комплексно восстановлен и благоустроен", - продолжил он.

Как отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, решение о комплексной модернизации территории КСК "Битца" было принято в конце 2018 года. Строительные работы начались в июле 2019 года и завершились в августе 2023 года.

Теперь в комплексе восемь тренировочных полей и одно разминочное поле для занятий конным спортом, малую арену, конкурный стадион на 4,6 тысячи посадочных мест, три крытых манежа и предманежник, ветеринарную клинику и многое другое. Кроме того, здесь предусмотрены спортивный универсальный зал, гостиница на 53 номера с плавательным бассейном, лыжная база и семейное кафе. Также на прилегающей к комплексу территории Битцевского леса организован конный маршрут протяженностью 1,7 км.

Ожидается, что комплекс будет ежедневно принимать более 1,5 тысяч посетителей. Кроме занятий здесь будут проходить соревнования и выставки по конному спорту, в том числе всероссийского и международного уровня.

Как и ранее "Битца" будет использоваться и для проведения иппотерапии пациентов, страдающих ДЦП и другими заболеваниями, при которых показан контакт с лошадьми.

Также все желающие могут пройти разовые занятия с инструктором.

Комплекс был построен к Олимпиаде 1980 года для проведения соревнований по современному пятиборью и трем олимпийским видам конного спорта: конкуру, выездке и троеборью. По своим масштабам КСК "Битца" - крупнейшая в Европе конноспортивная база.