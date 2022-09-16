Конноспортивный комплекс "Битца" в Москве модернизируют до конца 2023 года

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Москве модернизируют построенный к Олимпийским играм 1980 года конноспортивный комплекс "Битца" и включат в него зону активных видов спорта и детский павильон, сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

По его словам, там проведут капитальный ремонт конюшен, манежа, конкурного стадиона, административного здания, гостиницы, а также инженерных коммуникаций.

В обновленный комплекс также войдут лыжная база, зона активных видов спорта, семейное кафе и детский тематический павильон, вышка для теле-,видеосъемки, пообещал мэр. Кроме того, там проложат удобные дорожки и проведут озеленение. Некоторые работы уже завершены, отметил мэр.

Комплекс "Битца" начали строить в 1977 году в рамках подготовки Москвы к XXII Олимпийским играм. Официальное открытие комплекса состоялось 4 июля 1980 года, там проводились олимпийские соревнования по конному спорту и современному пятиборью.