Около 40 станций метро построят в Москве за десять лет

За последние 12 лет в столице построили 109 станций метро и МЦК

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В ближайшие десять лет в Москве планируется построить и открыть около 40 станций метро, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В наших планах на горизонте десяти лет запроектировать и построить порядка 40 станций метро. Это позволит нам обеспечить высокую пешую доступность станций практически для всех жителей Москвы", - сказал Бочкарев в рамках Московского урбанистического форума.

По словам заммэра, сейчас продолжаются работы по строительству Троицкой и Рублёво-Архангельской линий, а также по продлению Сокольнической ветки до станции "Потапово".

"В целом сейчас в строительстве на территории столицы более 45 км новых линий и 20 станций метро, а также три электродепо", - уточнил Бочкарев.

Глава стройкомплекса напомнил, что за последние 12 лет в Москве построили 109 станций метро и МЦК.

"Ключевым событием этого года стало завершение мегапроекта мирового уровня - Большой кольцевой линии метро", - добавил Бочкарев.