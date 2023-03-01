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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

Запущена Большая кольцевая линия московского метро

Запущена Большая кольцевая линия московского метро
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии запуска в эксплуатацию Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена - одного из крупнейших в мире проектов метростроения.

Запуск новой линии столичного метро прошел в режиме видеосвязи с участием мэра Москвы Сергея Собянина, сотрудников метрополитена и метростроевцев. Путин по просьбе мэра расписался на плане нового метрокольца и дал команду на запуск движения: "С Богом!".

Поезда пошли по девяти станциям "Большого кольца": "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

БКЛ включает 70 км линий, 31 станцию и три электродепо. Большая кольцевая линия соединила все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии.

Ожидается, что с запуском всего "Большого кольца" на многих маршрутах столицы экономия времени составит 35-45 минут.

Строительство первого участка БКЛ началось в 2011 году. Первый участок линии от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года.

Москва метро Владимир Путин Сергей Собянин БКЛ
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