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Строящийся городской вокзал "Нижегородская" станет самым большим в Москве

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Московский городской вокзал "Нижегородская" станет самым большим вокзалом столицы, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Строим московский городской вокзал Нижегородская. Он станет самым большим в Москве и свяжет сразу несколько транспортных артерий столицы: МЦК, Нижегородское направление ж/д будущего МЦД-4, метро, в том числе БКЛ, Рязанский проспект, строящийся участок МСД от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам мэра, уже готов пассажирский терминал. Между всеми видами транспорта предусмотрены пересадки без выхода на улицу.

Как сообщил Собянин, "в четвертом квартале закончим благоустраивать территории около вокзала и станции метро "Нижегородская".

Мэр добавил, что в ближайшие три года там появятся офисное здание с паркингом и торгово-развлекательный центр.

Москва Нижегородская МЦК МЦД-4 Сергей Собянин
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