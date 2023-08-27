В Москве началось строительство второго здания онкобольницы №62 в Сколково

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В столице стартовало строительство второго здания онкобольницы №62 в медкластере в Сколково, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в воскресенье.

Амбулаторно-стационарный корпус МГОБ №62 расположится в Многофункциональном медицинском центре площадью больше 51 тыс. кв. м. "У здания особенные архитектура и построение инженерных систем. Так что модернизация, замена отделений и некоторого тяжелого оборудования не повлияют на работу всего центра", - отметил мэр.

Собянин добавил, что будет построен корпус с 18 операционными. За одну смену специалисты смогут принять в нем 1 200 человек.