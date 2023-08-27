Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Собянин сообщил о строительстве нескольких соцобъектов на юго-западе Москвы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Более чем на 70% готов детский сад на улице Поляны, и еще один детский сад построят на Варшавском шоссе, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Южном Бутове на Бунинской Аллее закончили физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. На улице Поляны больше чем на 70% готов детский сад на 235 мест. Еще один на 150 мест появится на Варшавском шоссе, застройщик уже получил разрешение на строительство", - написал он в своем телеграм-канале.

В телеграм-канале мэра Москвы уточняется, что в этом районе также планируется возвести учебный корпус для школы и детского сада в Чечерском проезде, детский сад на Краснолиманской улице и школу на Скобелевской улице.

"В соседнем Северном Бутове построим образовательный комплекс на 1 175 школьных и 350 дошкольных мест. В Академическом районе появятся школа и детский сад на 325 мест, - сообщил Собянин. - А в Конькове - два новых корпуса Национального медцентра акушерства и гинекологии им. Кулакова. Проект строительства уже одобрили".

Москва Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Обломки сбитого ночью в Подмосковье беспилотника найдены в Истре

В МФЦ опровергли слухи о дедлайне для отказа от передачи биометрии в единую базу

В МФЦ опровергли слухи о дедлайне для отказа от передачи биометрии в единую базу

В Москве 35 посетителей кафе отравились шаурмой и курами гриль

Столичный парк "Зарядье" открыт для посетителей

Парк "Зарядье" вновь закрыт из-за информации о неопознанном устройстве

Убийство Дарьи Дугиной

Нагатинский суд рассмотрит дело о продаже данных о Дарье Дугиной через интернет

Около 40 станций метро построят в Москве за десять лет

Москвичам пообещали теплое начало сентября

Москвичам пообещали теплое начало сентября

Минтранс ждет запуска ВСМ между Москвой и Петербургом в 2028 году

Минтранс ждет запуска ВСМ между Москвой и Петербургом в 2028 году

Суд в РФ впервые оштрафовал Telegram за нарушение оборота персональных данных

Суд в РФ впервые оштрафовал Telegram за нарушение оборота персональных данных
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });