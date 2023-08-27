Собянин сообщил о строительстве нескольких соцобъектов на юго-западе Москвы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Более чем на 70% готов детский сад на улице Поляны, и еще один детский сад построят на Варшавском шоссе, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Южном Бутове на Бунинской Аллее закончили физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. На улице Поляны больше чем на 70% готов детский сад на 235 мест. Еще один на 150 мест появится на Варшавском шоссе, застройщик уже получил разрешение на строительство", - написал он в своем телеграм-канале.

В телеграм-канале мэра Москвы уточняется, что в этом районе также планируется возвести учебный корпус для школы и детского сада в Чечерском проезде, детский сад на Краснолиманской улице и школу на Скобелевской улице.

"В соседнем Северном Бутове построим образовательный комплекс на 1 175 школьных и 350 дошкольных мест. В Академическом районе появятся школа и детский сад на 325 мест, - сообщил Собянин. - А в Конькове - два новых корпуса Национального медцентра акушерства и гинекологии им. Кулакова. Проект строительства уже одобрили".