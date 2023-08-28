Режиссера Глеба Панфилова похоронят на Новодевичьем кладбище

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Церемония прощания с народным артистом РСФСР, режиссером Глебом Панфиловым пройдет 30 августа в Храме Усекновения Главы Иоанна Предтечи, похоронят артиста на Новодевичьем кладбище, сообщили в театре "Ленком им. Марка Захарова".

"В 13:00 состоится отпевание Глеба Анатольевича Панфилова в Храме Усекновения Главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря. 30 августа храм будет открыт для прощания с 12:00", - сообщили в пресс-службе театра.

Уточняется, что прощание и панихида пройдут на Новодевичьем кладбище в 15:00.

"Захоронен Глеб Анатольевич будет рядом с супругой, народной артисткой СССР Инной Михайловной Чуриковой", - добавили в театре.

Ранее сообщалось, что церемония прощания может пройти в Доме кино.

Панфилов скончался на 90-м году жизни в субботу, 26 августа.

Глеб Панфилов - режиссер, сценарист, народный артист РСФСР, обладатель множества национальных и международных кинонаград, включая специальный приз жюри фестиваля в Каннах. Среди его работ - "Начало" (1970), "Тема" (1979), "Васса" (1983), "Мать" (1990), "В круге первом" (2006) и другие.