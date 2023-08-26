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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Умер режиссёр Глеб Панфилов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Режиссёр, народный артист РСФСР Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"К сожалению, скончался великий режиссёр, друг нашего театра Глеб Анатольевич Панфилов", - сказал Варшавер.

Варшавер напомнил, что режиссёр последние месяцы восстанавливался после болезни.

Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В ранние годы работал на свердловском телевидении, где снял несколько фильмов.

В 1960-1963 годах заочно обучался на операторском факультете ВГИКа, затем перешёл на очное обучение на отделение режиссёров-постановщиков художественного фильма Высших курсов сценаристов и режиссёров.

В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой первый художественный фильм "В огне брода нет" , фильм получил главный приз фестиваля в Локарно. В 1970 году снял фильм "Начало". Во время съёмок фильма Панфилов женился на актрисе Инне Чуриковой. С тех пор она стала его "музой".

В 1977 году Панфилов перешёл на киностудию "Мосфильм". На "Мосфильме" Панфилов снял фильм "Тема", который получил главный приз Берлинского кинофестиваля.

В 1986 году дебютировал как театральный режиссёр в театре "Ленком" постановкой "Гамлета", в которой играли ведущие актёры театра: Олег Янковский (Гамлет), Инна Чурикова (Гертруда), Александра Захарова (Офелия).

В 1990 году снял фильм "Мать" по мотивам произведений Максима Горького. В том же году был награждён Каннским призом за художественный вклад в кинематограф.

Ленком Марк Варшавер Глеб Панфилов
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