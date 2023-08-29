ОСК передаст лайнер "Петр Великий" Московскому речному пароходству в 2024 г.

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Четырехпалубный круизный теплоход "Петр Великий" проекта PV300VD отправился на достройку и испытания на производственную площадку АО "Астраханское судостроительное производственное объединение" (АСПО, входит в "Южный центр судостроения и судоремонта", ЮЦСС - структуру ОСК) с площадки АО "Судостроительный завод "Лотос" (также входит в ЮЦСС), сообщил руководитель ЮЦСС Анатолий Мишанов журналистам во вторник.

Лайнер "Петр Великий" будет передан заказчику – "Московскому речному пароходству" (МРП, входит в холдинг AEON) – в 2024 году, добавил Мишанов.

"В основном в настоящее время осталась отделка гостиницы (на лайнере - ИФ), что требует большого количества рабочих. К тому же на территории АСПО находятся склады с мебелью, поэтому это логичное с точки зрения логистики решение. Передача заказчику запланирована на весну 2024 года, теплоход выйдет в рейс с началом навигации. Основная строительная фаза завершена на верфи "Лотос". Судно готово к ходовым испытаниям. Проверка судовых систем будет проходить в несколько этапов и продлится до декабря этого года. Лайнер на полном ходу. Все пусконаладочные работы завершены", - сказал он.

Как сообщалось, PV300VD спроектирован как плавучая гостиница с устройством полноценных балконов/террас, носовым обзорным салоном, "солнечной" палубой из двух частей, бассейном, обзорным салоном. Пассажировместимость теплохода составляет 310 человек, для которых предназначено 155 кают различных классов.

Судно имеет габаритную длину 141,14 м, ширину 16,82 м, высоту борта 5,5 м, наибольшую осадку 3,2 м. Экипаж и обслуживающий персонал составляет 90 человек, автономность по топливу - 15 суток, по прочим видам запасов - 10 суток.

Первоначально планировалось, что МРП получит судно в апреле 2019 года, но сроки неоднократно срывались из-за решения по смене судового оборудования, повлекшего необходимость перепроектирования, а также ряда технических проблем, возникших на верфи. В 2019 году стороны заключили дополнительное соглашение, по которому цена контракта увеличилась до 4,2 млрд рублей. Судно было спущено на воду для достройки в конце мая 2019 года.

ОСК находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.

"Лотос" является ведущим судостроительным предприятием на юге России, осуществляет ремонт корпусов судов, судовых систем и механизмов.

"Южный центр судостроения и судоремонта" - единый промышленный комплекс, консолидирующий судостроительные предприятия юга России, входящие в состав ОСК: "Лотос", "Астраханское судостроительное производственное объединение", "ССЗ им. III Интернационала", ряд субподрядных компаний, а также производственную площадку завода "Красные баррикады".