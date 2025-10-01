Строящийся на верфи ОСК круизный лайнер совершит первый коммерческий рейс в 2026 году

Фото: Максим Коротченко/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Четырехпалубный круизный лайнер проекта PV300VD "Владимир Жириновский" (до переименования - "Петр Великий"), строившийся в АО "Судостроительный завод "Лотос" (Астраханская область, входит в Южный центр судостроения и судоремонта, ЮЦСС - структуру "Объединенной судостроительной корпорации", ОСК), как ожидается, будет отправлен в первый коммерческий рейс в 2026 году, сообщили "Интерфаксу" в ЮЦСС.

"Судно строится по заказу ПАО "Московское речное пароходство". Ожидается, что в следующем году лайнер отправится в первый коммерческий рейс", - сказали в компании.

Лайнер спроектирован как "плавучая гостиница" с устройством полноценных балконов/террас, носовым обзорным салоном, "солнечной" палубой из двух частей, бассейном, обзорным салоном. Пассажировместимость теплохода составляет 310 человек, для которых предназначено 155 кают различных классов.

Судно было заложено в 2016 году на судоверфи "Лотос". Первоначально планировалось, что заказчик получит его в апреле 2019 года, но сроки неоднократно срывались из-за решения о смене судового оборудования, повлекшего необходимость перепроектирования, а также ряда технических проблем, возникших на верфи. Лайнер был спущен на воду для достройки в конце мая 2019 года, но достроен так и не был.

В начале 2025 года в ЮЦСС заявляли, что астраханские верфи в этом году все-таки намерены сдать круизный лайнер. Однако в сентябре со ссылкой на главу ОСК Андрея Пучкова сообщалось о решении перебазировать судно из Астрахани на северо-западную верфь ОСК для завершения работ.

"У нас есть амбиции завершить его в этом году, но вероятность того, что он (срок сдачи) на следующий год перейдет, достаточно высокая", - отмечал Пучков.

ЮЦСС - единый промышленный комплекс, консолидирующий судостроительные предприятия юга России, входящие в ОСК - АО "ССЗ "Лотос", "Астраханское судостроительное производственное объединение", а также производственную площадку завода "Красные Баррикады".