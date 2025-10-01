Поиск

Строящийся на верфи ОСК круизный лайнер совершит первый коммерческий рейс в 2026 году

Строящийся на верфи ОСК круизный лайнер совершит первый коммерческий рейс в 2026 году
Фото: Максим Коротченко/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Четырехпалубный круизный лайнер проекта PV300VD "Владимир Жириновский" (до переименования - "Петр Великий"), строившийся в АО "Судостроительный завод "Лотос" (Астраханская область, входит в Южный центр судостроения и судоремонта, ЮЦСС - структуру "Объединенной судостроительной корпорации", ОСК), как ожидается, будет отправлен в первый коммерческий рейс в 2026 году, сообщили "Интерфаксу" в ЮЦСС.

"Судно строится по заказу ПАО "Московское речное пароходство". Ожидается, что в следующем году лайнер отправится в первый коммерческий рейс", - сказали в компании.

Лайнер спроектирован как "плавучая гостиница" с устройством полноценных балконов/террас, носовым обзорным салоном, "солнечной" палубой из двух частей, бассейном, обзорным салоном. Пассажировместимость теплохода составляет 310 человек, для которых предназначено 155 кают различных классов.

Судно было заложено в 2016 году на судоверфи "Лотос". Первоначально планировалось, что заказчик получит его в апреле 2019 года, но сроки неоднократно срывались из-за решения о смене судового оборудования, повлекшего необходимость перепроектирования, а также ряда технических проблем, возникших на верфи. Лайнер был спущен на воду для достройки в конце мая 2019 года, но достроен так и не был.

В начале 2025 года в ЮЦСС заявляли, что астраханские верфи в этом году все-таки намерены сдать круизный лайнер. Однако в сентябре со ссылкой на главу ОСК Андрея Пучкова сообщалось о решении перебазировать судно из Астрахани на северо-западную верфь ОСК для завершения работ.

"У нас есть амбиции завершить его в этом году, но вероятность того, что он (срок сдачи) на следующий год перейдет, достаточно высокая", - отмечал Пучков.

ЮЦСС - единый промышленный комплекс, консолидирующий судостроительные предприятия юга России, входящие в ОСК - АО "ССЗ "Лотос", "Астраханское судостроительное производственное объединение", а также производственную площадку завода "Красные Баррикады".

ОСК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Зампред "Яблока" Круглов стал фигурантом уголовного дела

ЦБ раскритиковал предложения "Газпрома" о продлении спецмер в корпоративном управлении

В ВСС ждут дискриминации лицензий медстраховщиков в случае изменения закона об ОМС

Директор ЗАЭС назвал достаточным запас топлива для электрогенераторов

Топливный союз предупредил о закрытии ряда частных АЗС из-за нерентабельности

Топливный союз предупредил о закрытии ряда частных АЗС из-за нерентабельности

Писатель Дмитрий Быков заочно приговорен к семи годам колонии

Писатель Дмитрий Быков заочно приговорен к семи годам колонии

Планку платного приема в вузы в 2026-27 учебном году будут определять по его среднему объему за 3 года

Планку платного приема в вузы в 2026-27 учебном году будут определять по его среднему объему за 3 года

Прокуратура попросила приговорить к семи годам колонии заочно Дмитрия Быкова

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7267 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });