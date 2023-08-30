Москвичам нужно 32 зарплаты на вторичную квартиру площадью до 20 кв.м

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Москвичи могут купить квартиру площадью до 20 кв.м на вторичном рынке столицы за 32 средних зарплаты, подсчитали аналитики "Авито Недвижимости". Это на пять зарплат меньше, чем в среднем по России.

В "Авито Недвижимости" изучили рынок ультракомпактных квартир площадью до 20 кв.м на "вторичке", выяснив, сколько средних месячных зарплат нужно для покупки такого жилья без кредита в 25 городах страны. Оказалось, что быстрее всего на него накопят в Красноярске (17 средних зарплат), Тюмени (18 зарплат), Ульяновске (20 зарплат) и Ижевске (22 зарплаты).

Также в исследовании отмечается, что в некоторых случаях можно быстрее приобрести квартиру в другом регионе. Так, жителю Чукотского АО для покупки жилья до 20 кв.м на вторичном рынке Ульяновска достаточно менее шести месячных зарплат, для Краснодара хватит 13. Этот регион занимает первое место после Москвы и Санкт-Петербурга по числу поисковых запросов на платформе. Жителям Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО на компактное жилье в Тюмени понадобится 18 и 16 месячных зарплат соответственно.

По данным "Авито Недвижимости", в среднем по России квартиры размером до 20 кв.м стоят 2,7 млн рублей. В ряде региональных центров их можно купить за 1 млн рублей или чуть дороже. В Ульяновске средняя цена на такое жилье - 960 тыс. рублей, в Ижевске и Кирове - 1,1 млн рублей, в Рязани - 1,2 млн рублей, в Омске и Красноярске - 1,4 млн рублей. Самые дорогие объекты - в Сочи (4,8 млн рублей), Москве и Петербурге (в среднем 4 млн рублей). За год цены на квартиры компактного формата снизились в 4 из 25 городов, участвовавших в исследовании.