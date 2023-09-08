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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Ажиотажный спрос на новостройки зафиксирован в Московском регионе в августе

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Спрос на новостройки в Московском регионе в августе вырос на 38%, сообщили эксперты "Циан. Аналитики".

"В августе 2023 года на рынке новостроек Московского региона всплеск активности. За месяц было заключено 18,5 тыс. ДДУ - сразу на 38% больше, чем в июле (13,4 тыс.) и на 69% больше, чем год назад (11 тыс.)", - говорится в исследовании.

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Уточняется, что наибольший рост спроса - на 57% - зафиксирован в Новой Москве.

Такой ажиотаж аналитики объясняют частичным перетоком в сегмент новостроек покупателей со вторичного рынка. Там ипотечные ставки выросли после повышения "ключа" в июле. Кроме того, высокий спрос связывают с ожидаемым повышением первоначального взноса по льготной ипотеке до 20%.

Аналитики уточнили, что в августе доля сделок с привлечением ипотеки в Московском регионе составила 79%. Это на 2 п.п. больше, чем месяцем ранее. Также эксперты выяснили, что выручка девелоперов в августе составила 268 млрд рублей, что на 40,4% больше, чем в июле (190,9 млрд рублей).

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Продолжается и рост цен. Средняя стоимость "квадрата" на первичном рынке Московского региона за месяц поднялась на 2,4%, до 276,3 тыс. рублей. В старых границах столицы рост составил 2%, в новой Москве - 1,6%, в Подмосковье - 2,8%.

По данным "Циан. Аналитики", в начале сентября на рынке новостроек в Московском регионе доступно около 107,7 тыс. лотов. Объем предложения продолжает снижаться. Например, в июле выбор стал меньше на 3,9%, в августе - еще на 3,1%.

В продажу в прошлом месяце вывели 58 корпусов на 790 тыс. "квадратов" жилья, что превышает показатель июля (41 корпус на 624 тыс. кв.м).

Подмосковье Москва
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