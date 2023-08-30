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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

В Москве еще два автобусных маршрута переведут на электробусы

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Еще на два маршрута наземного транспорта, Н6 и Н9, вместо дизельных автобусов выйдут электробусы. Об этом сообщил генеральный директор "Мосгортранса" Николай Асаул.

"Сегодня ровно 10 лет с момента запуска системы ночных маршрутов в Москве. (...) И сегодня в связи с десятилетием мы ещё два маршрута переводим на электрическую тягу", - сказал Асаул на пресс-мероприятии в честь 10-летия с момента запуска ночных маршрутов предприятия.

Он отметил, что количество пассажиров ночных маршрутов постоянно растет. "На сегодняшний день каждый день ночными маршрутами пользуются порядка 4 тысяч пассажиров", - сказал гендиректор "Мосгортранса".

Асаул напомнил, что пока в ночное время действуют 16 городских маршрутов, при этом три из них работают круглосуточно.

Сеть ночных маршрутов обеспечивают связь 70 районов столицы с центром города, вокзалами, аэропортами "Внуково" и "Шереметьево" и основными местами посещения москвичей, добавил он. "Сеть ночных маршрутов позволяет практически любой район города посетить", - сказал Асаул.

Москва Мосгортранс
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