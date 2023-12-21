В Москве электробусы будут заряжать энергией из возобновляемых источников

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Москве энергия для зарядки электробусов будет производиться из возобновляемых источников энергии на гидроэлектростанциях ТГК-1, при выработке ресурса в атмосферу не будут выбрасывать парниковые газы, сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

ГУП "Мосгортранс" присоединился к системе добровольной сертификации низкоуглеродной энергии ПАО "Сбербанк" и теперь будет подтверждать использование низкоуглеродной и возобновляемой энергии с помощью выпуска и погашения "зеленых" сертификатов, передает телеграм-канал городского Департамента транспорта.

"Зеленые" сертификаты будут подтверждать, что "Мосгортранс" теперь использует электроэнергию с низким углеродным следом", - сказал Ликсутов.

Оператором проекта выступает Фонд "Транспортные инновации Москвы", который отвечает за стратегию устойчивого развития московского транспорта.

"Мы развиваем электротранспорт, чтобы снизить влияние на окружающую среду. Поставки инновационной техники продолжаются. Сегодня на одного пассажира электробуса приходится в 145 раз меньше выбросов вредных веществ, чем на пассажира дизельного авто", - отметил Ликсутов.