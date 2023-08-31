Электронные интерактивные учебники появятся в МЭШ в этом году

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В библиотеке Московской электронной школы (МЭШ) появятся электронные интерактивные учебники в 2023 году, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Впервые в этом году библиотека дополнится электронными интерактивными учебниками по всем предметам 5-9-х классов за исключением небольшого количества", - сказала Ракова в четверг на пресс-конференции о начале учебного года.

По словам заммэра, это не просто отсканированная копия бумажного учебника, а полностью цифровой учебник, где каждый параграф обеспечен аудио-версией, видеороликами и 3D-иллюстрациями.

Заммэра также сообщила о введении в МЭШ нового сервиса, расписания полного дня, для того, чтобы у родителей была возможность видеть не только, какие уроки проходят в школе, но и какие кружки и секции посещает ребёнок. "С 1 сентября в МЭШ вводится новый сервис расписания полного дня. И вы будете видеть всю загрузку своего ребёнка", - сказала Ракова.