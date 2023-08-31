Новый график поездов протестируют на Калужском и Нижегородском направлениях из-за подготовки МЦД-4

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Новый график движения поездов будут тестировать на Калужском и Нижегородском направлениях в связи с подготовкой к запуску четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4), сообщили в четверг в столичном департаменте транспорта.

"Как это было на третьем диаметре, за несколько дней до запуска D4 мы начинаем тестировать новый график на Калужском и Нижегородском направлениях. (...) Все кардинально изменится уже с 4 сентября", - говорится в телеграм-канале департамента.

На Калужском направлении поезда поедут уже не по двум, а сразу по четырем путям. Причем у будущих поездов МЦД появятся свои выделенные пути – 1 и 2. С 4 сентября и до запуска диаметра поезда по 1, 2 пути от "Апрелевки" будут следовать со всеми остановками, но только до "Минской". Это нужно, чтобы дальше поезда без пассажиров могли проследовать на новую соединительную ветвь и безопасно пройти тестовую обкатку. С запуском D4 поезда поедут по новой соединительной ветви мимо Киевского вокзала.

При этом выведены поезда из пригорода и экспрессы на отдельные пути – 3 и 4, они будут ехать своим графиком обособленно от поездов D4. В границах диаметра поезда дальнего пригорода останавливаются на станциях "Апрелевка", "Переделкино", "Очаково", "Аминьевская", "Минская" и прибывают на Киевский вокзал. Такое решение позволит им приезжать на вокзал быстрее, а время в пути у них значительно сократится.

Кроме того, предусмотрен и вариант для тех, кому необходимо на Киевский вокзал: нужно сразу садиться в поезд дальнего пригорода. Также до вокзала едут экспрессы.

"Если вам нужно на Киевский вокзал, но вы сели в поезд МЦД, который туда не идет, просто следуйте до любой из станций, где останавливаются поезда дальнего пригорода, пересаживайтесь на эти поезда и следуйте до вокзала. Платить дважды не придется – мы сделали пересадки на этих станциях бесплатными", - говорится в сообщении.

На Нижегородском направлении с 4 сентября и до запуска диаметра поезда будут следовать до Курского вокзала. Прибывать они начнут на новую платформу, которую построили для поездов D4. После Курского вокзала поезда будут следовать без пассажиров на соединительную ветвь, как и на Калужском направлении, чтобы протестировать новую инфраструктуру и полностью проверить ее готовность к запуску.

До запуска D4 карта "Тройка" с тарифами МЦД на Калужском и Нижегородском направлениях не работает. Также с 4 сентября на обоих направлениях некоторые поезда могут следовать с техническими остановками без пассажиров.

После запуска D4 "Минская" и Курский вокзал перестанут быть конечными, и пассажиры смогут строить поездки по новому сквозному маршруту.

С расписанием пригородных поездов можно сверяться в приложении и на сайте перевозчика, отметили в дептрансе.