Расписание поездов от Курского вокзала до "Железнодорожной" изменится до запуска МЦД-4

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Cо 2 сентября изменится расписание поездов на участке от Курского вокзала до станции "Железнодорожная" в связи с реконструкций "Железнодорожной" и подготовкой к запуску четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4), сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

В эти дни будет закрыт один из путей на участке от Реутова до "Железнодорожной".

Часть поездов отменят. Интервал движения увеличат до 40 минут. Большая часть поездов проследуют без остановок на станциях "Никольское", "Салтыковская", "Кучино", "Ольгино", "Чухлинка" в обе стороны. На этот период Центральная пригородная пассажирская компания назначила для пассажиров компенсационные автобусы.

Также с 4 сентября до запуска D4 почти все пригородные поезда будут останавливаться на станции "Ольгино" вместо "Железнодорожной". На станции "Железнодорожная" будут останавливаться экспрессы и минимальное количество пригородных поездов. С 4 сентября на Курский вокзал поезда начнут прибывать к новой платформе, напомнили в дептрансе.

Для поездок пассажирам стоит пользоваться станцией "Ольгино". Здесь и на "Железнодорожной" будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, также будет запущено аудиоинформирование в поездах и на подвозящих маршрутах. Добраться до "Ольгино" от "Железнодорожной" можно с помощью автобусов.

Дептранс советует пассажирам сверяться с расписанием пригородных поездов в приложении и на сайте перевозчика.