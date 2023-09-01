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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Дожди и похолодание до 20 градусов прогнозируются в субботу в столичном регионе

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Понижение температуры с плюс 26 градусов в пятницу до плюс 20 в субботу произойдет в столичном регионе, на смену солнечной погоде придут дожди, возможна гроза, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Счастье долгим не бывает, и уже завтра погода начнет меняться. Будет меняться циркуляция. Ночь еще июльская, минимальная температура плюс 14 - плюс 16 градусов. Днем атмосферный фронт будет еще ближе к Москве: облака будут плотные, день вполне дождливый, но иногда солнышко будет выглядывать. И даже условия для грозовой деятельности", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что днем в столичном регионе будет плюс 20 - плюс 22 градуса, а на юго-востоке области - до плюс 25 градусов. Такой температурный фон все равно будет выше нормы примерно на 3-4 градуса. При этом Вильфанд отметил, что температура пятницы соответствовала июльским значениям и была на 6 градусов выше нормы.

В ночь на воскресенье температура воздуха в столичном регионе будет около плюс 13 градусов, а днем также плюс 20 - плюс 22.

Роман Вильфанд Гидрометцентр РФ Москва
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