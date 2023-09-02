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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Синоптики сообщили, что в ближайшие часы в столичном регионе ожидается гроза

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Гроза прогнозируется в Москве и Подмосковье в ближайшие часы, сообщает сайт Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, в период с 15:00 до 21:00 в Москве ожидается гроза. В Подмосковье также до 21:00 прогнозируется гроза, дождь, местами сильный. Из-за грозы в столичном регионе объявлен повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

По прогнозам, в субботу воздух в Москве и области прогреется до плюс 20 - плюс 22 градусов.

Москва Подмосковье Гидрометцентр
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