В Москве открылись станции метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В среду запущено движение на участке "Рассказовка - Аэропорт Внуково" Солнцевской линии московского метрополитена.

"Мы достроили одну из самых протяженных линий метро, Солнцевскую ветку, от "Делового центра" до "Аэропорта Внуково", для этого пришлось пройти 70 километров тоннелей, одни из самых глубоких станций в районе "Парка Победы". Построено 14 станций метро. Сегодня запускаем последние две - "Пыхтино" и "Внуково", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Таким образом, от "Делового центра" до одного из самых крупнейших аэропортов страны - 40 минут. Уникальная ветка, которая соединяет центр города и действующий аэропорт", - сказал мэр.

Как отмечается в материалах мэрии, с открытием новых станций пассажиры будут экономить до 60 минут в пути в день.

Качество транспортного обслуживания пассажиров московского аэропорта Внуково, который занимает четвертое место в России по количеству обслуживаемых пассажиров, также улучшилось. По прогнозу, в 2023 году он обслужит 14,5 миллиона человек. Время в пути из аэропорта в город сократится почти в два раза. Также разгрузятся прилегающие автомагистрали.

Строительство участка Солнцевской линии метро длиной 4,9 км с двумя станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" было начато в октябре 2019 года и завершено в сентябре 2023 года.

Станция "Пыхтино" расположена в поселении Внуковское вдоль Боровского шоссе рядом с деревней Пыхтино и ЖК "Солнцево Парк". Ожидается, что станцией будут пользоваться порядка 11 тысяч пассажиров в сутки. К 2030 году прогнозируется рост пассажиропотока в два раза - до 22 тысяч человек.

Станция "Аэропорт Внуково" интегрирована в инфраструктуру международного аэропорта Внуково. Через подземный переход станция имеет выходы в Терминал А аэропорта, подземный терминал Аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице. Ожидается, что станцией "Аэропорт Внуково" будут пользоваться свыше 22 тысяч пассажиров в сутки. К 2030 году прогнозируется рост пассажиропотока почти в 1,5 раза - до 31 тысячи пассажиров в сутки.