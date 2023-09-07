Запущено движение от станции "Селигерской" московского метро до "Физтеха"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В среду открыто движение на участке "Селигерская - Физтех" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.

"Люблинско-Дмитровская линия метро стала почти в два раза больше, всего 43 км, больше 20 станций, и сегодня запускаем на северном участке еще три новых станции метро", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство было начато в 2019 году и завершено в сентябре 2023 года. Трасса участка от станции "Селигерская" до станции "Физтех" длиной 5,8 км проходит вдоль Дмитровского шоссе. "Яхромская" расположена у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы, "Лианозово" - на пересечении Дмитровского шоссе и Дубнинской улицы, "Физтех" - севернее бульвара Академика Ландау.

Для удобной связи с МФТИ продлен автобусный маршрут №746 с обустройством остановки на 200 метров ближе к станции метро.

Для удобства проезда к новым станциям метро была скорректирована маршрутная сеть наземного транспорта: изменены трассы десяти маршрутов, запущен еще один новый. Кроме того, установлено 11 современных остановочных павильонов. В результате на многих маршрутах экономия времени при ежедневных поездках составит до 40 минут.

После ввода участка "Селигерская - Физтех" Люблинско-Дмитровская линия метро стала второй по протяженности среди радиальных линий метро после Арбатско-Покровской. В перспективе между станциями "Кожуховская" и "Печатники" планируется построить 27-ю станцию "Южный порт".

Вместе со станцией метро был открыт московский городской вокзал Лианозово МЦД-1, который перенесли на 350 метров ближе к метро, что позволило сократить время пересадки в четыре раза. В церемонии открытия вокзала принял участие заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони.

В рамках первого этапа реализации проекта были построены две новые пассажирские платформы и северный подземный вестибюль, интегрированный со станцией метро и подземным переходом через Лианозовский проезд. Вестибюль оборудован четырьмя лифтами и восьмью эскалаторами.

В рамках второго этапа ведется строительство южного подземного вестибюля, который будет интегрирован с существующим подземным пешеходным переходом через Лианозовский проезд и строящимся подземным пешеходным переходом через Дубнинскую улицу. Вестибюль будет оборудован тремя лифтами и тремя эскалаторами. Строительная готовность объекта составляет 65%.

Ожидается, что в 2023 году суммарный пассажиропоток транспортного узла (метро, МЦД и наземного городского пассажирского транспорта) составит 66,1 тыс. человек в сутки, а к 2030 году им будут пользоваться 87 тыс. человек в сутки.