В Москве у метро "Авиамоторная" построят городской вокзал и пешеходный мост

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Москве реконструируют станцию МЦД-3 "Авиамоторная" в соответствии с новым стандартом московских городских вокзалов, рядом также появится пешеходный мост, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"Помимо здания вокзала, в проекте предусмотрено строительство внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути. Саму станцию перенесут ближе к метро для обеспечения кратчайшей пересадки. Общая площадь всех объектов составит более 12,5 тысячи кв.м", - рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.

По словам Бочкарева, запланирована и реконструкция 2,5 км прилегающих к станции улиц, в которые в том числе входят проспект Буденного и проезд Ивана Паристого. Предполагается обустройство новых пешеходных улиц, организация парковок для велосипедов, обновление остановок наземного транспорта, уточнил заммэра.

Кроме того, в планах заложена реконструкция существующего пешеходного моста через железнодорожные пути, связывающего улицу Буракова и проезд Энтузиастов, и строительство нового пешеходного моста. Он свяжет Ионинскую и Золотую улицы.

"Благодаря им у местных жителей появятся комфортные подходы к станции МЦД-3 "Сортировочная" и новые пешеходные связи между районами Соколиная Гора и Лефортово", - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Всего проект планировки охватывает территорию площадью около 256 га. С севера она ограничена Семеновским проездом, с юга - шоссе Энтузиастов, с востока - проспектом Буденного, с запада - Авиамоторной и Боровой улицами.

Напомним, что ранее правительство Москвы утвердило проекты планировки территорий вдоль МЦД-3 на двух участках - от Боровой улицы до станции метро "Авиамоторная" и от МКАД до Фестивальной улицы.