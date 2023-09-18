В Москве на станции "Грачевская" МЦД-3 построят городской вокзал

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Москве на базе станции "Грачевская" третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) построят городской вокзал площадью около 6 тысяч кв.м, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

Также на МЦД-3 реконструируют станцию "Ховрино". Там появятся два дополнительных главных пути для запуска высокоскоростной магистрали Москва - Петербург.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что станции и вокзал впишутся в городской ландшафт. Так, в створе Ижорской улицы через пути МЦД-3 построят внеуличный пешеходный переход. Планируется реконструкция прилегающей улично-дорожной сети общей протяженностью порядка 1,2 км, включая Путейскую улицу от Ховринского путепровода до Талдомской улицы, Библиотечный и Прибрежный проезды, Фестивальную улицу и другие.

Проектируемая территория площадью более 150 га ограничена с севера - МКАД, с юга - Беломорской и Петрозаводской улицами, с востока - жилыми микрорайонами Западного Дегунина и промзоной "Коровино", с запада - Химкинским лесопарком.

Третья линия Московских центральных диаметров связала Зеленоградский административный округ столицы и город Раменское, пролегая через Москву и Подмосковье, а также соединила Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и Рязанское направление Московской железной дороги.

Длина диаметра - 85 км. Всего на маршруте 38 станций, на 14 из них есть пересадки на метро, Московское центральное кольцо и пригородные железнодорожные направления.