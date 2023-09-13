Аренда складов в Московском регионе подорожала на 40% за год

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Ставки аренды на рынке складской недвижимости Московского региона за год выросли более чем на 40%, выяснили аналитики IBC Real Estate.

"Так, в сравнении с третьим кварталом 2022 года к третьему кварталу этого года ставка на существующие опции в Московском регионе выросла на 41%, до 7 900 рублей за кв.м в год, а в строящихся зданиях достигла значения в 7 300 рублей за кв.м в год, что связано в том числе и с ростом стоимости строительства", - говорится в исследовании.

В компании подвели предварительные итоги складского рынка в Московском регионе за третий квартал 2023 года. По данным аналитиков, к концу квартала объем спроса на склады достиг 2,2 млн кв.м, приблизившись к рекордному годовому показателю 2021 года (2,6 млн кв.м). Такая ситуация вызвана активным ростом потребностей со стороны онлайн-ритейлеров, доля которых в структуре спроса составила 43%, считают эксперты.

В IBC Real Estate прогнозируют, что по итогам года сумма купленных и арендованных складских площадей в Москве составит 3 млн кв.м, что станет новым рекордным показателем за всю историю рынка.

При этом в исследовании отмечается, что объем нового строительства не успевает за ростом спроса: с января по сентябрь 2023 введено 941 тыс. кв.м (-18% относительно аналогичного периода 2022 года). До конца года планируется достроить еще около 450 тыс. кв.м.

Также в существующих и строящихся объектах снижается уровень вакансии: по состоянию на сентябрь 2023 года в строящихся зданиях вакантно только 20% площадей или около 415 тыс. кв.м. На текущий момент доступные опции составляют 89 тыс. кв.м, еще 145 тыс. кв.м предлагается в существующих зданиях с более поздней датой доступа.

Объем предложений по ротации арендаторов вырос с апреля в 4,5 раза, сейчас под ротацию доступно 266 тыс. кв.м. Таким образом, вакантность уже достигла 0,3%, а ставки продолжают стремительно расти, заключили аналитики.