В Москве смонтировали мост, соединяющий остров Балчуг с Парком Горького и "Музеоном"

Фото: АГН "Москва"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В столице провели монтаж пешеходного моста между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной; после выполнения отделки будет открыт новый мост, который станет частью популярного прогулочного маршрута между Парком Горького и Домом культуры "ГЭС-2", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москва-река стала богаче еще на один пешеходный мост. Строители провели уникальную операцию по монтажу пролeтного строения длиной 54 м между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной", - написал Собянин в своем телеграм-канале в пятницу.

На протяжении нескольких часов конструкция весом 235 тонн была развернута поперек Водоотводного канала. Далее ее установили на заранее подготовленные опоры, отметил мэр.

"Доставка и монтаж заняли всего двое суток и не причинили ни малейшего неудобства горожанам. Обошлись без перекрытий улиц и огораживания стройплощадки", - сообщил Собянин.

Мэр отметил, что строители постараются в максимально короткие сроки выполнить отделку и открыть новый мост, который станет частью популярного прогулочного маршрута между Парком Горького и ГЭС.