В Москве пешеходный мост соединит набережные Тараса Шевченко и Пресненскую

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Москве утвердили проект планировки пешеходного моста между Пресненской набережной и набережной Тараса Шевченко, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

Когда мост построят, москвичам будет проще добираться до нескольких важных объектов столицы. Среди них - "Москва-Сити" и театр "Мастерская П.Н. Фоменко", а также станции метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров: "Международная", "Деловой центр", "Выставочная", "Кутузовская" и "Тестовская".

"Длина нового моста - 300 метров. Чтобы его построить, реконструируем нижний уровень Дорогомиловского автодорожного моста. Затем сделаем сходы с него на набережные", - отметил мэр.

Собянин добавил, что всю территорию рядом приведут в порядок, создадут там необходимую инфраструктуру и дополнительные пешеходные тротуары.