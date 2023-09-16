Маршруты наземного транспорта изменят возле новых станций "салатовой" ветки метро

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Маршруты наземного транспорта в Северном административном округе (САО) столицы изменят возле новых станций Люблинско-Дмитровской линии метрополитена с субботы, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Мы изменим маршруты на севере Москвы с 16 сентября. Автобусы и электробусы у новых станций метро "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" будут подъезжать ближе к новым станциям", - говорится в его телеграм-канале.

Так, на 17 маршрутах в САО изменится трасса, сократится интервал движения, время в пути и ожидания на остановках уменьшится, для пассажиров появятся новые остановочные павильоны. На этих маршрутах вне сезона отпусков совершается около 1,9 млн поездок.

В дептрансе напомнили, что автобусы 746 уже неделю как подъезжают ближе к станции метро "Физтех". Автобусы стали ходить чаще, а жители 7-го и 9-го микрорайонов Северного получили возможность быстрее добираться до новой станции.

Движение на участке "Селигерская - Физтех" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена открылось 7 сентября.