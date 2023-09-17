Летевший на Москву беспилотник сбит силами ПВО в подмосковной Истре

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Беспилотник сбит силами ПВО в городском округе Истра, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.